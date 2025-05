SNS: Potraviny obsahujúce hmyz majú byť označené

Bratislava 3. mája (TASR) - Potraviny obsahujúce hmyz by mali byť podľa koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) jasne označené. Strana preto predstaví návrh zákona, ktorý by túto povinnosť ukladal. TASR o tom v sobotu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



„Návrh zákona predložený SNS reflektuje aktuálny vývoj, v ktorom sa na trh dostávajú produkty so zložkami, ktoré nie sú v súlade s kultúrnymi tradíciami ani hodnotovým presvedčením mnohých obyvateľov Slovenskej republiky. Pre SNS je neprípustné, aby sa obsah potravín zamlčiaval, alebo skresľoval. Stojíme na strane občana – nie obchodných záujmov nadnárodných spoločností. Našou povinnosťou je chrániť právo každého Slováka rozhodnúť sa slobodne, informovane a s dôverou v to, čo konzumuje,“ uviedla.



Ako Škopcová dodala, strana odmieta pokusy o zavádzanie spotrebiteľa. „Slováci majú právo vedieť, čo jedia. Ak niekto predáva potraviny s obsahom múčneho červa alebo iného hmyzu, musí to byť jasne a zreteľne označené – na obale, v regáli, aj pri objednávke v reštaurácii,“ vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Podľa návrhu bude musieť byť každá takáto potravina na prednej strane obalu označená v štátnom jazyku. Zároveň ju obchody budú musieť mať vystavenú oddelene a rozlíšiteľná bude musieť byť aj pri online predaji.



SNS sa podľa Škopcovej inšpirovala aj v zahraničí. Ako ozrejmila, podobnú legislatívu má aj Maďarsko a Taliansko. „Nepripustíme, aby sa na Slovensku neoznačené hmyzie proteíny zamiešali do tradičných jedál,“ dodal Danko.