SNS považuje za dôležité presadiť zmeny pri preferenčnom hlasovaní
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Koaličná SNS naďalej považuje za dôležité presadiť zmeny pri preferenčnom hlasovaní. Uviedol to podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder národniarov Andrej Danko vo štvrtok novinárom v parlamente. Zároveň vyhlásil, že nič sa nezmenilo na tom, že ide o jeho ultimátnu požiadavku.
„Ja si myslím, že je to dôležité pre stabilitu poslaneckých klubov. Vidíte, ako ľudia prebehujú z klubu do klubu, potom je ohrozená vláda, potom to rieši premiér individuálnymi dohodami. Pokiaľ sa chce Slovensko vyvíjať, musia byť strany stabilnejšie. Načo je politická strana, keď zaplatí kampaň, pomôže poslancom do parlamentu a nemôže od nich vlastne nič vyžadovať,“ ozrejmil.
Národniari už skôr avizovali, že chcú presadiť zmenu kvóra pri preferenčnom hlasovaní, tzv. prekrúžkovaní sa v parlamentných voľbách. Chceli tak urobiť cez pozmeňujúci návrh k úprave voľby zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD. Ten je aktuálne v NR SR v druhom čítaní. K návrhu o prekrúžkovaní však majú mať výhrady nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej Strane vidieka. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) preto povedal, že ďalší vývoj pri hlasovaní o úprave voľby zo zahraničia uvidia podľa toho, ako sa SNS a Strana vidieka dohodnú.
