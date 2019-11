SNS povedie do volieb A.Danko, na kandidátke majú nasledovať poslanci

Bratislava 19. novembra (TASR) - SNS povedie do volieb jej predseda Andrej Danko, po ňom majú na kandidačnej listine nasledovať súčasní poslanci Národnej rady (NR) SR. Danko o tom v utorok informoval na tlačovej konferencii. Podľa preferenčných hlasov v minulých parlamentných voľbách, na ktoré sa podľa Danka bude pri poradí kandidátky prihliadať, by mali po ňom na kandidátke nasledovať podpredsedovia Jaroslav Paška a Eva Smolíková.



"Som hrdý na to, že SNS je jediná politická strana, z ktorej neodišiel ani jeden poslanec," skonštatoval Danko s tým, že sú stabilná strana a nemajú vnútrostranícke problémy.



Podmienkou zaradenia na kandidátku má byť členstvo v strane. Danko v tejto súvislosti povedal, že ministerka školstva Martina Lubyová požiadala o vstup do strany a že jej žiadosť schvaľujú. Doteraz pôsobila na poste ministerky ako nominantka SNS.



Danko kandidátku bližšie nešpecifikoval. Povedal však, že jej zloženie na prvých miestach bude podobné výsledkom minulých parlamentných volieb.



Predseda SNS zdôraznil, že na kandidátke strany budú len jej členovia. Reagoval tak na otázky, či SNS na svoju kandidátku vezme členov iných strán, napríklad Hlasu ľudu. Jej predseda a nezaradený poslanec Peter Marček totiž v utorok vyhlásil, že sa s Dankom stretol a ešte sa stretnú v súvislosti so spoluprácou. Šéf národniarov zdôraznil, že ak chcú niektorí poslanci alebo ľudia, ktorí vystúpili z iných strán, kandidovať na kandidátke SNS, mali by požiadať o vstup do strany. O žiadostiach má podľa jeho slov rozhodnúť predsedníctvo budúci týždeň.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.