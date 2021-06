SNS požaduje, aby potvrdenie po prekonaní COVID-19 platilo nepretržite

Bratislava 11. júna (TASR) - Ľudia, ktorí prekonali nový koronavírus, by mali získať nepretržite platné potvrdenie o získaní imunity, ako je to v prípade zaočkovaných jedincov. Požaduje to vo svojom stanovisku mimoparlamentná strana SNS. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o zmene neuvažuje, zdôrazňuje, že ide o odbornú otázku.



SNS požaduje neobmedzený certifikát pre ľudí, ktorí prekonali COVID-19 a majú vytvorenú imunitu. Doklad o prekonaní ochorenia aktuálne platí 180 dní. Strane sa nepozdáva, že ľudia s vytvorenými protilátkami nemajú rovnakú pozíciu ako tí zaočkovaní. "Kolektívna imunita sa ľahko dosiahne tak, že sa spočítajú tí, ktorí protilátky majú a tí, ktorí už zaočkovaní sú. Protilátky sa dajú veľmi ľahko zistiť, jednoduchým vyšetrením. Na to sa v dnešnej dobe zabúda, a vôbec inštitúcie či úrady na to neprihliadajú," skonštatovala Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka.



Rezort zdravotníctva pre TASR potvrdil, že o zmene neuvažuje. "Platnosť výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19 je odborná otázka. Aktuálne je táto doba 180 dní," reagoval komunikačný odbor MZ.