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SNS predloží do parlamentu návrh limitovať odmeny v štátnej správe
Podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko to uviedol v rozhlasovej diskusii STVR Sobotné dialógy.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 14. novembra (TASR) - SNS predloží na rokovanie Národnej rady SR legislatívny návrh, ktorým sa obmedzí výška odmeny pre zamestnanca v štátnej správe, má byť limitovaná hranicou 100 percent hrubého základného platu. Podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko to uviedol v rozhlasovej diskusii STVR Sobotné dialógy.
„Môžete to nazvať Lex Taraba,“ vyhlásil Danko, potvrdzujúc motiváciu reagovať na medializované odmeny, ktoré mal rozdávať exminister životného prostredia Tomáš Taraba. Podľa Danka to SNS urobí pozmeňujúcim návrhom k legislatíve, ktorá už v programe parlamentu je, spomína pritom návrh rezortu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). MZVEZ SR predložilo do parlamentu návrh novely zákona o zahraničnej službe.
Parlamentný poslanec a líder KDH Milan Majerský si chce počkať na detaily návrhu. Má otázky, či napríklad nedôjde k tomu, že odmeny sa síce zastropujú, no plat bude stúpať. Zároveň si myslí, že podobný návrh je len „čriepkom“ toho, čo by mala koalícia prijať. Upozorňuje na potrebu znížiť ekonomickú záťaž obyvateľstva. „Poďte teda predradiť v programe napríklad návrh KDH na zrušenie poplatkov u lekára,“ vyzval Danka.
Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k téme pôžičky pre Ukrajinu i európskeho zastúpenia pri rokovaniach o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Predseda národniarov sa stotožňuje s postojom predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) nepodieľať sa na ďalšej pôžičke EÚ pre Ukrajinu. „Máme Ukrajine pomáhať, no nemáme vstupovať do rusko-ukrajinského konfliktu,“ vyhlásil Danko. Peniaze z pôžičiek Ukrajine sa navyše podľa neho „strácajú“. Vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merza o možnosti vetovania rozpočtu EÚ v prípade nejednotného postoja všetkých členov Únie považuje za snahu „preklopiť problémy Nemecka a vtiahnuť do toho celú Európu“.
Majerský je za to, aby sa aj Slovensko podieľalo na finančnej pomoci krajine, ktorá trpí ruskou agresiou. „Tú pôžičku by však mali garantovať energetické a zbrojárske spoločnosti, ktoré na tejto vojne neskutočne zarábajú,“ dodal.
V prípade návrhu slovenského premiéra, aby Európu pri multilaterálnych rozhovoroch o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou zastupoval slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič mieni, že je to iba „zbožné želanie“ Roberta Fica. „On by mohol dávať návrhy vtedy, ak by mal dôveru európskych lídrov,“ poznamenal Majerský. Danko odmieta Šefčoviča principiálne aj ako eurokomisára.
Obaja sa takisto negatívne vyjadrili k možnosti, že by Slovensko napodobnilo Maďarsko, ktoré sa chystá ratifikovať Istanbulský dohovor. Danko pripomenul, že parlament takúto možnosť v minulosti jasne odmietol, Majerský mieni, že je dostatok legislatívnych a iných nástrojov na ochranu obetí trestných činov. „Postoj KDH k istanbulskému dohovoru sa nezmenil a ani nezmení,“ dodal.
„Môžete to nazvať Lex Taraba,“ vyhlásil Danko, potvrdzujúc motiváciu reagovať na medializované odmeny, ktoré mal rozdávať exminister životného prostredia Tomáš Taraba. Podľa Danka to SNS urobí pozmeňujúcim návrhom k legislatíve, ktorá už v programe parlamentu je, spomína pritom návrh rezortu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). MZVEZ SR predložilo do parlamentu návrh novely zákona o zahraničnej službe.
Parlamentný poslanec a líder KDH Milan Majerský si chce počkať na detaily návrhu. Má otázky, či napríklad nedôjde k tomu, že odmeny sa síce zastropujú, no plat bude stúpať. Zároveň si myslí, že podobný návrh je len „čriepkom“ toho, čo by mala koalícia prijať. Upozorňuje na potrebu znížiť ekonomickú záťaž obyvateľstva. „Poďte teda predradiť v programe napríklad návrh KDH na zrušenie poplatkov u lekára,“ vyzval Danka.
Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k téme pôžičky pre Ukrajinu i európskeho zastúpenia pri rokovaniach o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Predseda národniarov sa stotožňuje s postojom predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) nepodieľať sa na ďalšej pôžičke EÚ pre Ukrajinu. „Máme Ukrajine pomáhať, no nemáme vstupovať do rusko-ukrajinského konfliktu,“ vyhlásil Danko. Peniaze z pôžičiek Ukrajine sa navyše podľa neho „strácajú“. Vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merza o možnosti vetovania rozpočtu EÚ v prípade nejednotného postoja všetkých členov Únie považuje za snahu „preklopiť problémy Nemecka a vtiahnuť do toho celú Európu“.
Majerský je za to, aby sa aj Slovensko podieľalo na finančnej pomoci krajine, ktorá trpí ruskou agresiou. „Tú pôžičku by však mali garantovať energetické a zbrojárske spoločnosti, ktoré na tejto vojne neskutočne zarábajú,“ dodal.
V prípade návrhu slovenského premiéra, aby Európu pri multilaterálnych rozhovoroch o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou zastupoval slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič mieni, že je to iba „zbožné želanie“ Roberta Fica. „On by mohol dávať návrhy vtedy, ak by mal dôveru európskych lídrov,“ poznamenal Majerský. Danko odmieta Šefčoviča principiálne aj ako eurokomisára.
Obaja sa takisto negatívne vyjadrili k možnosti, že by Slovensko napodobnilo Maďarsko, ktoré sa chystá ratifikovať Istanbulský dohovor. Danko pripomenul, že parlament takúto možnosť v minulosti jasne odmietol, Majerský mieni, že je dostatok legislatívnych a iných nástrojov na ochranu obetí trestných činov. „Postoj KDH k istanbulskému dohovoru sa nezmenil a ani nezmení,“ dodal.