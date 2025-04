SNS predloží návrh na zrušenie transakčnej dane pre vybrané skupiny

Bratislava 12. apríla (TASR) - Koaličná SNS predloží návrh na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Plánovala ju predložiť už na aktuálnu schôdzu formou pozmeňujúceho návrhu k zákonu o dani z príjmov. V koalícii však pre daný zámer nenašla podporu. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



„Oslovili sme koaličných partnerov s iniciatívou pozmeňujúceho návrhu k otvorenému zákonu o dani z príjmov, no keďže ku dohode nestihlo dôjsť, podáme vlastný návrh, kde nepotrebujeme podpisy koaličných poslancov a budeme iniciovať zmeny v zákone o transakčnej dani,“ skonštatoval predseda národniarov Andrej Danko.



Návrhom chce presadiť, aby boli malé firmy a živnostníci s ročným obratom do 100.000 eur od transakčnej dane úplne oslobodení. Na väčšie spoločnosti by sa podľa návrhu mala transakčná daň naďalej vzťahovať. SNS mrzí, že podporu pre svoj návrh nenašla už na tejto schôdzi. Deklarovala však, že zostáva otvorená vecnej diskusii s ostatnými koaličnými stranami.



Súčasná právna úprava je podľa národniarov kontraproduktívna, a to najmä v čase, keď podnikateľské prostredie čelí vysokým nákladom, zložitej administratíve a neistote. Mienia, že oslobodenie malých podnikateľov od transakčnej dane je zodpovedným krokom k spravodlivejšiemu a funkčnejšiemu daňovému systému. „Transakčná daň predstavuje zbytočnú a neprimeranú záťaž pre tých, ktorí vytvárajú hodnoty a pracovné miesta,“ dodali.