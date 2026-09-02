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SNS predložila návrh, má určiť podmienky odňatia štátneho vyznamenania
Aj pri štátnych cenách chce SNS zachovať spojenie medzi právomocou udeliť cenu a právomocou rozhodnúť o jej odňatí.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - V zákone by sa mohli určiť postup a podmienky odňatia štátneho vyznamenania a štátnej ceny. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličnú SNS. Zmenu chce docieliť novelou zákona o vyznamenaniach SR a úpravou ďalších zákonov, ktoré predložila do parlamentu.
„Zákon o vyznamenaniach SR upravuje druhy štátnych vyznamenaní, dôvody ich udeľovania, návrhový postup, komisiu a právo vyznamenanie nosiť. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka upravuje tieto štátne ceny. Ani jeden z týchto zákonov však neustanovuje, za akých podmienok a akým postupom možno už udelené ocenenie odňať,“ opísali národniari.
Do zákona chcú preto presadiť postup pri odňatí štátneho vyznamenania a štátnej ceny. V prípade odňatia štátneho vyznamenania bude môcť podľa ich návrhu rozhodnúť iba prezident. „Dôvody odňatia sú vymedzené taxatívne. Ide o právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin spáchaný po udelení, o neskoršie konanie zjavne nezlučiteľné s dôvodmi udelenia alebo s vážnosťou ocenenia a o chybu pôvodného udelenia. Pri poslednom dôvode sa posudzuje, či by pri nevzniknutí omylu alebo pri znalosti vtedy existujúcej skutočnosti nebolo ocenenie udelené podľa právnej úpravy účinnej v čase jeho udelenia. Nové politické alebo hodnotové posudzovanie v minulosti známych skutočností preto nie je dôvodom odňatia,“ priblížili predkladatelia s tým, že ocenený by sa podľa návrhu mal oboznámiť s dôvodmi a mal dostať možnosť vyjadriť sa.
Aj pri štátnych cenách chce SNS zachovať spojenie medzi právomocou udeliť cenu a právomocou rozhodnúť o jej odňatí. „Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana bude môcť odňať predseda NR SR a štátnu cenu Alexandra Dubčeka vláda. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR alebo poradný orgán vlády dostane na predloženie návrhu alebo vyjadrenia 30 dní. Márne uplynutie tejto lehoty rozhodnutiu nebráni. Odňatím zanikne príslušný čestný titul. Už vyplatená finančná odmena sa nebude spätne vymáhať, pretože návrh upravuje status oceneného a nezavádza majetkovú sankciu,“ vysvetlila.
Zmeny by mohli byť v prípade schválenia účinné od 1. júla 2027.
„Zákon o vyznamenaniach SR upravuje druhy štátnych vyznamenaní, dôvody ich udeľovania, návrhový postup, komisiu a právo vyznamenanie nosiť. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka upravuje tieto štátne ceny. Ani jeden z týchto zákonov však neustanovuje, za akých podmienok a akým postupom možno už udelené ocenenie odňať,“ opísali národniari.
Do zákona chcú preto presadiť postup pri odňatí štátneho vyznamenania a štátnej ceny. V prípade odňatia štátneho vyznamenania bude môcť podľa ich návrhu rozhodnúť iba prezident. „Dôvody odňatia sú vymedzené taxatívne. Ide o právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin spáchaný po udelení, o neskoršie konanie zjavne nezlučiteľné s dôvodmi udelenia alebo s vážnosťou ocenenia a o chybu pôvodného udelenia. Pri poslednom dôvode sa posudzuje, či by pri nevzniknutí omylu alebo pri znalosti vtedy existujúcej skutočnosti nebolo ocenenie udelené podľa právnej úpravy účinnej v čase jeho udelenia. Nové politické alebo hodnotové posudzovanie v minulosti známych skutočností preto nie je dôvodom odňatia,“ priblížili predkladatelia s tým, že ocenený by sa podľa návrhu mal oboznámiť s dôvodmi a mal dostať možnosť vyjadriť sa.
Aj pri štátnych cenách chce SNS zachovať spojenie medzi právomocou udeliť cenu a právomocou rozhodnúť o jej odňatí. „Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana bude môcť odňať predseda NR SR a štátnu cenu Alexandra Dubčeka vláda. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR alebo poradný orgán vlády dostane na predloženie návrhu alebo vyjadrenia 30 dní. Márne uplynutie tejto lehoty rozhodnutiu nebráni. Odňatím zanikne príslušný čestný titul. Už vyplatená finančná odmena sa nebude spätne vymáhať, pretože návrh upravuje status oceneného a nezavádza majetkovú sankciu,“ vysvetlila.
Zmeny by mohli byť v prípade schválenia účinné od 1. júla 2027.