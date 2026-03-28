SNS predložila zákon, ktorý má riešiť ochranu pred zneužívaním AI
Upraviť by sa podľa návrhu mal Občiansky zákonník, zákon o priestupkoch i Trestný zákon.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Koaličná SNS predložila do Národnej rady (NR) SR návrh zákona, ktorý má chrániť pred zneužívaním umelej inteligencie (AI). Návrhom chce SNS jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. Zároveň by sa podľa strany mohli zaviesť presnejšie pravidlá na postih takéhoto konania, od priestupkov až po závažnejšie prípady, ktoré môžu mať aj trestnoprávny rozmer.
Návrh zákona nevytvára podľa SNS nový samostatný právny režim, ale dopĺňa existujúce právne nástroje. Upraviť by sa podľa návrhu mal Občiansky zákonník, zákon o priestupkoch i Trestný zákon. V Občianskom zákonníku rieši ochranu osobnosti. Len s jej súhlasom by mohlo byť možné vyhotovenie alebo použitie snímok „podstatne pozmenených technickým postupom tak, že zachytávajú podobizeň, hlas alebo iný prejav osobnej povahy fyzickej osoby spôsobom spôsobilým vzbudiť dojem pravosti alebo spôsobom spôsobilým v značnej miere znížiť dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti“.
Šéf SNS Andrej Danko pripomenul, že umelá inteligencia umožňuje vytvárať falošné videá a nahrávky, ktoré môžu poškodiť človeka. „Slovenská národná strana preto navrhuje, aby takéto deepfakeové video muselo byť označené, aby ten, kto ho vyhotovil, ho musel označiť. Ak ho niekto šíri, aby musel jasne povedať, že to nie je originálne video, skutočne nahraté v reálnom živote. A súčasne, ak niekto vyhotoví také video a chce niekomu ublížiť, aby znášal aj trestnoprávnu zodpovednosť, respektíve, aby bol zodpovedný v priestupkovom konaní,“ povedal vo videu na sociálnej sieti.
Priestupkom by po novom mohlo byť aj to, ak niekto bez súhlasu iného vyhotoví obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam vytvorený alebo „podstatne pozmenený technickým postupom tak, že zachytáva podobu, hlas alebo iný prejav osobnej povahy iného spôsobom spôsobilým vzbudiť dojem pravosti“, a taký záznam sprístupní alebo ho bez súhlasu sprístupní, „ak je také konanie spôsobilé poškodiť iného na cti, ľudskej dôstojnosti alebo narušiť jeho súkromie“.
V Trestnom zákone sa upravuje trestný čin nebezpečné elektronické obťažovanie. Potrestaný môže byť aj ten, kto bez súhlasu iného vytvorí alebo podstatne pozmení technickým postupom „obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam tak, že zachytáva podobu, hlas alebo iný prejav osobnej povahy iného spôsobom spôsobilým vzbudiť dojem pravosti, spôsobilý vzbudiť dojem pravosti a značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, a taký záznam bez súhlasu iného sprístupní tretej osobe alebo verejnosti“.
Zákon by v prípade schválenia mohol byť účinný od 1. januára 2027.
