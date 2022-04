SNS: Premiér Eduard Heger funkciu nezvláda

Bratislava 2. apríla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) by urobil najlepšie, keby dal hlasovať o dôvere a na jeseň tohto roka navrhol predčasné parlamentné voľby. Vyhlásila to mimoparlamentná SNS v súvislosti s uplynutím jedného roka od vymenovania Hegera do funkcie. Za ten čas podľa strany ukázal, že funkciu nezvláda, nie je pripravený na riadenie štátu ani na prijímanie opatrení na pomoc Slovákom a slovenskej ekonomike.



"Eduard Heger je len námestníkom predsedu OĽANO a ukazuje, že na túto funkciu nebol absolútne pripravený. Jeho nesvojprávnosť bola preukázaná aj tým, keď sa rozhodovalo o prítomnosti cudzích vojsk, keď sa rokuje o Slovensku a dodávkach zbraní na Ukrajinu bez jeho prítomnosti. Eduard Heger by mal zložiť svoju funkciu skôr, než bude neskoro," vyhlásila SNS.



Nekompetentnosť ukázal podľa strany premiér aj pri vyhlásení, že v roku 2026 sa Slovensko môže odrezať od plynu z Ruskej federácie. "Ako premiér by mal vedieť, že slovenský priemysel nie je schopný prežiť bez ruského plynu, že slovenské atómové elektrárne nevedia spracovať iné ako jadrové palivo z Ruskej federácie, že Slovensko potrebuje slnečnicový olej, pšenicu z Ruskej federácie," uviedla strana.



Pripomenula tiež, že keď slovenskú ekonomiku ničila pandémia nového koronavírusu, nechal premiér o zásadných veciach rozhodovať konzílium odborníkov. "Naše hotely sa zatvárali. Poliaci a Maďari sa dodnes tešia z historických tržieb, ktoré minulý rok dosiahli," podotkla SNS.