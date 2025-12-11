< sekcia Slovensko
SNS prijala s rozhorčením veto prezidenta k zákonu o transformácii ÚOO
SNS vyzvala prezidenta, aby si v budúcnosti zákony z Národnej rady SR riadne preštudoval.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Koaličná SNS prijala s rozhorčením konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý vetoval zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Tvrdí, že zákon vetoval alibisticky a bezodkladne bez toho, aby si ho dôsledne preštudoval. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
„Je nepredstaviteľné, aby prezident Slovenskej republiky, ktorý sa do svojej funkcie dostal podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS, takto potápal návrh z dielne politickej strany, ktorej je sám zakladateľom a zakladajúcim predsedom,“ poznamenali národniari.
SNS vyzvala prezidenta, aby si v budúcnosti zákony z Národnej rady SR riadne preštudoval. Tvrdí, že Pellegrini im dáva dlhodobo najavo, že nemá nič spoločné s koalíciou. „Slovenská národná strana vyhlasuje, že v budúcnosti už nikdy nepodporí Pellegriniho na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, pretože medzi ním a pánom Ivanom Korčokom nevidí žiaden rozdiel. Korčok by sa správal rovnako ako prezident Pellegrini,“ povedala Škopcová. Strana verí, že po diskusii v koalícii tento zákon opäť prejde.
Hlava štátu vetovala zákon o zmene ÚOO na nový úrad. Pellegrini to odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok (9. 12.) schválil parlament. Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Riešiť má aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
