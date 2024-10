A. Danko: R. Raši a T. Drucker naleteli mediálnym hrám

Bratislava 23. októbra (TASR) - Minister investícií Richard Raši a minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) naleteli mediálnym hrám tých, ktorí potrebujú iba konflikt. V súvislosti s pripravovanou úpravou štátnej hymny to na stredajšej tlačovej konferencii uviedol predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko. Poukázal pritom na to, že pôjde o nový aranžmán, hymna sa nahrá nanovo.



"Ja chápem, že spoločnosť zaujímajú mediálne témy, ktoré sa šíria oveľa hladšie a ja ich nazývam niektoré, že sú to mediálne hlúposti. A dnes ste mnohí v médiách šírili hlúposti okolo novej hymny SR, ale treba si informácie overiť," zdôraznil šéf národniarov.



Ohradil sa voči obvineniam z rodinkárstva medzi slovenským skladateľom, dirigentom a producentom Oskarom Rózsom a ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS). "Ak niekto má podozrenie na korupciu, informuje ministrov. Budeme zavádzať aj protikorupčné linky na našich ministerstvách a ohradzujem sa voči tomu, aby nás niekto obviňoval z rodinkárstva," doplnil.



Ministerstvo kultúry SR pripravuje v spolupráci so Slovenskou filharmóniou úpravu štátnej hymny. Nový aranžmán dostane po 32 rokoch, pričom pôvodný text ani nápev sa nemenia. Má byť viac symfonický, monumentálny a nápaditý. Úlohy sa zhostil Rózsa.