SNS sa obáva, že sme stratili vytúženú slobodu a suverenitu

Bratislava 17. novembra (TASR) - Mimoparlamentná SNS má vážnu obavu, že sme stratili vytúženú slobodu a suverenitu. Skonštatovala to pri príležitosti 33. výročia Nežnej revolúcie. Stanovisko strany poskytla TASR jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.



"Slovensko musia riadiť pripravení ľudia a musíme si uvedomiť, že voliť nie je len právo, ale je to aj zodpovednosť. Pokiaľ nebudeme budovať Slovensko, tak sa vďaka súčasnej vláde staneme len kolóniou západných štátov," uviedla strana. Dodala, že štát aktuálne riadia ľudia, ktorí to nezvládajú, a apelovala na ukončenie hádok. "Musíme držať spolu a pomáhať si," doplnila.



Pripomenula koniec socializmu po masových protestoch pred 33 rokmi a nádej, že sa všetko zmení k lepšiemu. "Vtedy sme si mysleli, že na západe nás budú čakať s otvorenou náručou, aby nám pomohli, a aby sme dobehli ich životnú úroveň," uviedla SNS s tým, že západ nám nepomôže, ak si nepomôžeme sami. Apeluje pritom na dobré vzťahy a riešenia v prospech občanov.



Pád komunistického totalitného režimu v Československu spustil brutálny zásah polície voči povolenej študentskej demonštrácii v Prahe. Demonštrácia a policajný zásah zo 17. novembra 1989 viedli k udalostiam známym ako Nežná revolúcia, ktorá znamenala zásadný demokratizačný obrat v Československu. Od roku 2001 si Slovensko pripomína udalosti 17. novembra štátnym sviatkom Dňom boja za slobodu a demokraciu.