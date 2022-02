SNS: Schválenie obrannej dohody s USA je zradou národných záujmov

Bratislava 9. februára (TASR) - Schválenie dohody o obrannej spolupráci Slovenska s USA poslancami Národnej rady (NR) SR považuje mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) za zradu národných záujmov. SNS to uviedla vo svojom stanovisku.



SNS poukazuje na to, že výsledkom zmluvy bude prítomnosť amerických ozbrojených síl na území Slovenskej republiky. "V stredu 79 poslancov zradilo Slovensko a Slovenská národná strana verejne vyhlasuje, že v prípade, že bude v ďalšej vládnej koalícii, urobí všetky kroky k tomu, aby táto zmluva bola v celom rozsahu zrušená," zdôraznila SNS.



Poslanci NR SR v stredu odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci Slovenska s USA. Za hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60. Potrebná je ešte ratifikácia dohody prezidentkou SR.



Dohoda má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila. V snahe zmierniť obavy časti verejnosti doložila k splnomocneniu na podpis interpretačné vyhlásenie. Obsahuje výklad častí zmluvy vyvolávajúcich najviac otáznikov. Vlastnú interpretačnú doložku priložila aj americká strana, podľa prezidentky je obsahovo v súlade so slovenskou.