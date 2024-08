SNS: Spoločne sa pokloňme pamiatke tých, ktorí bojovali za slobodu

Bratislava 29. augusta (TASR) - Spoločne sa pokloňme pamiatke tých, ktorí sa spojili proti fašizmu a bojovali za našu slobodu. Šéf SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko to povedal vo videu na sociálnej sieti v súvislosti s 80. výročím Slovenského národného povstania (SNP).



Poukázal na to, že časť obyvateľov v tom čase podporovala Slovenský štát a časť boj proti fašizmu. Rozdelenie vidí aj dnes. "Jedni sa pozerajú na východ, jedni na západ. Ale my sa hlásime k tomu, aby sme sa hlavne pozerali na Slovensko," zdôraznil.