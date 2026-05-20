< sekcia Slovensko
SNS tvrdí, že nebola pri príprave návrhu zonácií
Za návrhom zonácií si Taraba stojí a je podľa neho urobený veľmi dobre.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Koaličná SNS sa nezúčastnila na žiadnej fáze prípravy návrhu zonácií a odmieta postupy ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) v tejto veci. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Strana tvrdí, že Taraba vedie rezort autonómne. Pozvala ho na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázky. SNS opätovne vyzýva Tarabu, aby prehodnotil svoj prístup k pripravovanej zonácii.
„Slovenská národná strana vyjadruje hlboké sklamanie z alibistického vyjadrenia podpredsedu vlády SR Tomáša Tarabu, ktorý je už tri roky autonómnym ministrom životného prostredia, pričom o spôsobe vedenia rezortu nediskutuje s vedením Slovenskej národnej strany,“ odkázala Škopcová. SNS v stanovisku vyhlásila, že dôrazne odmieta niesť politickú zodpovednosť za rezort, v ktorom nemá takmer žiadnych nominantov a minister v ňom koná od počiatku autonómne, samostatne prijíma personálne aj odborné rozhodnutia, „avšak následne sa snaží prenášať dôsledky svojich rozhodnutí na politickú značku SNS“.
SNS preto vyzýva generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Mareka Chovana, aby zvážil ďalšie zotrvanie „v bezprostrednej blízkosti ministra životného prostredia“. Strana tiež chce, aby Taraba prehodnotil prístup k zonáciám tak, aby boli zachované aj práva minoritných vlastníkov v rámci národných parkov a zohľadnené oprávnené záujmy každého, koho sa proces zonácie a rozširovania národných parkov negatívne dotkne. „V podobe, ako to navrhuje minister životného prostredia, je viac ako pravdepodobné, že Európska komisia neschváli na čerpanie predmetné vyčlenené finančné prostriedky,“ tvrdí strana. Tarabu pozvala na svoje predsedníctvo, ktoré bude 28. mája.
Šéf envirorezortu v stredu vyhlásil, že posledný polrok zastrešoval prípravu návrhu zonácií Chovan, ktorý je nominantom SNS. On by mal preto podľa Tarabu vysvetliť, kde konkrétne sa návrh nastavil v prospech podnikateľských skupín, ako to tvrdí SNS. Za návrhom zonácií si Taraba stojí a je podľa neho urobený veľmi dobre. Odmieta debaty o vychádzaní v ústrety tzv. oligarchom, garantuje, že po zonácii nenastane v Tatrách masívna výstavba. Minister tiež dodal, že návrh prešiel legislatívnou radou vlády bez pripomienok.
„Slovenská národná strana vyjadruje hlboké sklamanie z alibistického vyjadrenia podpredsedu vlády SR Tomáša Tarabu, ktorý je už tri roky autonómnym ministrom životného prostredia, pričom o spôsobe vedenia rezortu nediskutuje s vedením Slovenskej národnej strany,“ odkázala Škopcová. SNS v stanovisku vyhlásila, že dôrazne odmieta niesť politickú zodpovednosť za rezort, v ktorom nemá takmer žiadnych nominantov a minister v ňom koná od počiatku autonómne, samostatne prijíma personálne aj odborné rozhodnutia, „avšak následne sa snaží prenášať dôsledky svojich rozhodnutí na politickú značku SNS“.
SNS preto vyzýva generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Mareka Chovana, aby zvážil ďalšie zotrvanie „v bezprostrednej blízkosti ministra životného prostredia“. Strana tiež chce, aby Taraba prehodnotil prístup k zonáciám tak, aby boli zachované aj práva minoritných vlastníkov v rámci národných parkov a zohľadnené oprávnené záujmy každého, koho sa proces zonácie a rozširovania národných parkov negatívne dotkne. „V podobe, ako to navrhuje minister životného prostredia, je viac ako pravdepodobné, že Európska komisia neschváli na čerpanie predmetné vyčlenené finančné prostriedky,“ tvrdí strana. Tarabu pozvala na svoje predsedníctvo, ktoré bude 28. mája.
Šéf envirorezortu v stredu vyhlásil, že posledný polrok zastrešoval prípravu návrhu zonácií Chovan, ktorý je nominantom SNS. On by mal preto podľa Tarabu vysvetliť, kde konkrétne sa návrh nastavil v prospech podnikateľských skupín, ako to tvrdí SNS. Za návrhom zonácií si Taraba stojí a je podľa neho urobený veľmi dobre. Odmieta debaty o vychádzaní v ústrety tzv. oligarchom, garantuje, že po zonácii nenastane v Tatrách masívna výstavba. Minister tiež dodal, že návrh prešiel legislatívnou radou vlády bez pripomienok.