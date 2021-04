SNS tvrdí, že Slovensku pre meškanie odberov Sputnik V hrozia sankcie

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovensku pre meškanie s odberom ruskej vakcíny Sputnik V hrozia finančné sankcie aj to, že ďalšie dodávky vôbec nemusia prísť. Tvrdí to mimoparlamentná SNS. Slovensko podľa nej zavádzalo ruskú stranu pri odberoch. Národniari si myslia, že práve pre tieto problémy šiel minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO) na služobnú cestu do Ruska.



"Ak Slovensko neodoberie v dohodnutých množstvách Sputnik, vzniknú finančné škody, za ktoré bude priamo zodpovedať Igor Matovič," vyhlásila SNS. Nečuduje sa Matovičovej ceste do Moskvy. Má tam podľa SNS vybavovať dodatok k zmluve, odklad odberu Sputnika a zmiernenie finančných sankcií. SNS verí, že Matovič, hoci to nie je už v jeho kompetencii, dohodne s Ruskom také podmienky, aby SR neutrpela finančné škody a aby mala nádej, že ešte môže vakcínu Sputnik dostať.



SNS tiež hovorí o uvedení ruskej strany do omylu pri odberoch vakcíny. Slovensko podľa strany muselo pri nákupe deklarovať, že vakcínu bude používať a že je zaregistrovaná. SNS zároveň tvrdí, že ruská strana pred niekoľkými týždňami poslala na Slovensko aj kontrolu s nakladaním látok.