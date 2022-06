SNS: Účelom CoFoE bolo pomôcť silným štátom presadiť svoje záujmy

Bratislava/Brusel 13. júna (TASR) - Účelom Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), do ktorej bola zapojená široká verejnosť v Európskej únii, bolo zabezpečiť si krytie zo strany silných členských štátov, aby mohli zrušiť právo veta malých krajín v niektorých oblastiach rozhodovania. Pre TASR to uviedla mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) v súvislosti s hodnotením CoFoE, ktorá priniesla viaceré odporúčania od občanov aj tému revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ.



Plénum CoFoE nakoniec prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na dosiahnutie zmien v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.



SNS tvrdí, že štáty Beneluxu, Nemecko a Francúzsko majú pri presadzovaní svojich záujmov dlhodobý problém s právom veta iných krajín.



"Právo veta napríklad pri obmedzení dodávok ropy pre európske štáty dnes uplatňuje Maďarsko. Západné štáty robia všetko preto, aby došlo k zmene podmienok a pravidiel v rámci rokovaní Európskej komisie, respektíve iných inštitúcií Európskej únie. Je dôležité, aby právo veta bolo strategicky zachované najmä v oblastiach, ktoré jednotlivé štáty nedali do vienka Európskej únii," uviedla SNS. Poukázala, že právo veta sa osvedčilo najmä štátom Vyšehradskej štvorky pri pokuse zaviesť kvóty na migrantov.