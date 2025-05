SNS: Urobme všetko, aby sa zabránilo vytvoreniu železnej opony

Bratislava 8. mája (TASR) - Práve v tieto dni je potrebné oveľa viac pripomenúť hrôzy 2. svetovej vojny a urobiť všetko pre to, aby nenastal ďalší globálny konflikt. Vo vyhlásení k 80. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny to uviedla Slovenská národná strana (SNS).



„Sme presvedčení, že cesta predsedu vlády do Ruskej federácie má svoje opodstatnenie. Svet nie je len čierny a biely. Urobme všetko pre to, aby sa zabránilo polarizácii sveta a vytvoreniu železnej opony,“ uviedli národniari.



Premiéra zároveň vyzvali, aby neustúpil od možnosti zúčastniť sa na vojenskej prehliadke v Ruskej federácii. „Ak dokáže to, že sa postaví na tribúnu vedľa iných významných svetových štátnikov, potvrdí, že napriek tomu, že sme malým štátom, Slovensko má svoj silný hlas vo svete,“ dodala SNS.