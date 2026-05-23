SNS verí, že koaliční partneri podporia návrh o odvodovom zvýhodnení
Nová legislatíva sa má podľa SNS po novom vzťahovať okrem študentov a dôchodcov aj na fyzické osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) verí, že koaliční partneri podporia v druhom čítaní návrh, ktorý má zvýšiť tzv. odvodové zvýhodnenie pri práci na dohodu z 200 na 500 eur. Podľa SNS ide o konkrétne opatrenie, ktoré pomôže rodičom, študentom aj dôchodcom pri malých príjmoch z dohôd a zároveň podporí poctivú prácu bez zbytočného odvodového zaťaženia. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.
Nová legislatíva sa má podľa SNS po novom vzťahovať okrem študentov a dôchodcov aj na fyzické osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke. Štát podľa šéfa SNS nemá siahať na malé príjmy ľudí, „ktorí si chcú poctivo privyrobiť popri štúdiu, dôchodku alebo starostlivosti o dieťa“.
Strana zdôraznila, že návrh nemení základný systém sociálneho poistenia, ale rozširuje už existujúce odvodové zvýhodnenie na ďalšiu skupinu ľudí. „SNS tým chce podporiť tých, ktorí nemôžu byť v plnom pracovnom režime, no napriek tomu chcú zostať aktívni a privyrobiť si bez neprimeraného odvodového zaťaženia,“ uviedla Škopcová.
Zvýšenie sumy odvodovej odpočítateľnej položky z 200 na 500 eur za kalendárny mesiac má od 1. januára 2027 umožniť novela zákona o sociálnom poistení z dielne SNS. Rozširuje okruh osôb oprávnených na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a precizuje podmienky jej uplatňovania. Návrh je v druhom čítaní, definitívne sa má o ňom rokovať na ďalšej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok (26. 5.).
