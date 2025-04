SNS víta tzv. covidové amnestie, opozícia návrh odmieta

Bratislava 2. apríla (TASR) - Koaličná SNS víta tzv. covidové amnestie, o ktorých má parlament rokovať na aktuálnej schôdzi. Opozičné hnutia PS a Slovensko návrh odmietajú. Uviedli to poslanci v stredu v parlamente v súvislosti s návrhom zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami.



„Pre SNS je to téma, veď z iniciatívy nás a nášho splnomocnenca sa táto téma neustále otvára. Ja to beriem tak, že je to aj politický úspech SNS, že sa pristúpi ku covidovej amnestii,“ skonštatoval líder národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Hovoril tiež o potrebe odškodnenia ľudí, ktorým zasiahli do života pokuty súvisiace s porušením protipandemických opatrení.







Opozičné PS s návrhom nesúhlasí. Označilo ho za škodlivý. Hovorilo o pokrytectve vládnej koalície. „Na jednej strane amnestujú ľudí, ktorí porušovali opatrenia počas pandémie, no zároveň žiadajú ľudí, aby dodržiavali aktuálne nariadenia odborníkov pri slintačke a krívačke,“ skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS). Hnutie žiada koalíciu o stiahnutie legislatívneho návrhu z parlamentu. „Ak tak neurobia, môžu aspoň prijať náš pozmeňujúci návrh. Tým v zákone ponechávame odškodnenie ľudí za štátnu karanténu, no rušíme covidové amnestie pre ľudí, ktorí porušili protipandemické opatrenia,“ dodal Dvořák.



K téme sa vyjadril aj poslanec parlamentu a líder hnutia Slovensko Igor Matovič. „Keď sa tu zberba, ktorá huckala ľudí proti opatreniam, chce tváriť, že sa udiala nejaká krivda voči ľuďom, ktorých oni nahuckali k tomu, aby nedodržiavali opatrenia a tí ľudia potom dostávali za to pokuty, tak to jednoducho nie je fér,“ podotkol. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčítal, že ľudí počas pandémie ochorenia COVID-19 štval proti opatreniam.



Matovič k legislatíve predložil v pléne NR SR pozmeňujúci návrh. Chce ním presadiť, aby štát vyplatil 5000 eur každej pozostalej rodine obetí, ktoré zomreli v súvislosti so šírením nákazy COVID-19. Vyzval koalíciu na jeho schválenie. „Teraz sa ukáže, či Ficovej vláde na tých ľuďoch skutočne záleží a ako si váži ľudí, ktorí zomreli kvôli Ficovej asociálnej politike, kvôli tomu, že štval ľudí proti opatreniam,“ dodal.



Poslanci majú na aktuálnej parlamentnej schôdzi rokovať o vládnom návrhu zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ten má pre ľudí, ktorí dostali pokutu za porušenie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 či si museli hradiť stravu v štátnej karanténe, zaviesť možnosť domáhať sa odškodnenia.