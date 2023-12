SNS víta zachovanie rodičovského dôchodku

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) víta rozhodnutie o zachovaní rodičovského dôchodku v rovnakej podobe ako doteraz. Navrhne zmeny pri jeho vyplácaní. Chce, aby sa vyplácal jednorazovo a nezaťažoval tak účtovný systém Sociálnej poisťovne. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



"Rodičovský dôchodok je opatrenie, ktoré vytvára vzťah medzi rodičmi a deťmi. Bolo by veľkou politickou chybou, ak by sa rodičovský dôchodok zrušil. SNS verejne ďakuje svojim koaličným partnerom zo strán Hlas-SD a Smer-SD, že pochopili dôležitosť zachovania tohto inštitútu," uviedol predseda SNS Andrej Danko. Strana podporí aj avizované vyplatenie 13. dôchodku v celom rozsahu.



Koalícia sa dohodla na vyplatení 13. dôchodku v plnej výške a zachovaní rodičovského dôchodku v nezmenenej podobe, v sobotu (2. 12.) to potvrdili Robert Fico (Smer-SD) aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Bližšie informácie by mali poskytnúť po pondelkovom (4. 12.) zasadnutí vlády, na ktorom sa majú schváliť príslušné legislatívne zmeny.