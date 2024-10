SNS víta zmenu ministra zdravotníctva aj reformu zdravotného poistenia

Bratislava 13. októbra (TASR) - Koaličná SNS víta zmenu na poste ministra zdravotníctva v podobe nového šéfa rezortu Kamila Šaška (Hlas-SD). Zároveň je presvedčená, že musí prísť najmä s reformou v oblasti zdravotného poistenia. Je podľa nej nutné prehodnotiť platby za CT, platby za zdravotné úkony, ako aj siete nemocníc. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



SNS plánuje navrhnúť, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) mala v dozornej rade zo zákona zastúpenie Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ako aj Úradu vlády SR. Považuje za nepredstaviteľné, aby v najväčšej zdravotnej poisťovni nemal štát zákonom stanovené zastúpenie. V druhom kroku chce navrhnúť, aby všetky zdravotné poisťovne mali možnosť prispievať priamo aj na podporu športu, keďže prevencia by mala byť prvoradá v zmysle činnosti zdravotnej poisťovne.



"SNS verí, že koaliční partneri túto zmenu uvítajú a podporia nové nastavenie systému zdravotných poisťovní. Je dôležité, aby do športu išlo viac peňazí aj z oblasti zdravotných odvodov," poznamenala Škopcová.



SNS zároveň podporuje stanovisko a návrhy na reformu zdravotníctva vypracované pod vedením predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského. Ten už skôr predstavil viacero riešení, ako by sa podľa neho dalo v sektore ušetriť. Išlo napríklad o centrálne nakupovanie liekov, optimalizáciu cien vyšetrovacích metód a zdravotníckych pomôcok či zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní pokryť minimálne oprávnené náklady na liečbu pacienta v nemocnici. SNS verí, že nový minister návrhy odborárov vypočuje.