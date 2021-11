SNS: Vláda mohla peniaze použiť radšej na platy zdravotníkov a lieky

Bratislava 18. novembra (TASR) - Vláda mohla použiť financie namiesto lotérie či očkovacích kampaní radšej na platy zdravotníkov a lieky pre občanov, ktorí nemôžu byť očkovaní. Vo svojom stanovisku to uviedla mimoparlamentná SNS.



"Vláda počúva hlasy farmafiriem, ale nepočúva názory lekárov, ktorí majú skúsenosti s liečením pacientov v začiatkoch ochorenia. Keby si vypočula aj druhú stranu, tak by sme možno dnes nemali preťažený personál v nemocniciach ani nedostatok lôžok pre pacientov," skonštatovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



Podľa SNS sa zabudlo na to, že "najskôr má byť vyšetrenie, potom adekvátna liečba a pokiaľ nezaberie, až potom hospitalizácia". Strana upozornila tiež na odchody množstva lekárov i zdravotných sestier, ktoré vplývajú na rýchlosť a kvalitu liečby.



Vláda by mala vo štvrtok schváliť sprísnenie protipandemických opatrení. Ich cieľom má byť spomalenie prírastkov počtu pozitívnych a stabilizácia situácie v nemocniciach.