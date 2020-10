SNS: Vláda nepovažuje potravinovú sebestačnosť Slovenska za prioritu

Bratislava 15. októbra (TASR) – Mimoparlamentná SNS tvrdí, že vláda vyčlenila pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka približne o päť miliónov eur menej oproti predchádzajúcim rokom. Skonštatovala tiež, že kabinet nepovažuje potravinovú sebestačnosť za prioritu. Reaguje tak na návrh štátneho rozpočtu, ktorý v stredu (14. 10.) schválila vláda.



„Vláda v rozpočte neurobila nič, čo by potešilo poľnohospodárov, potravinárov a spotrebiteľov. Bez akejkoľvek hospodárskej invencie iba pokračuje v niektorých úspešných projektoch, ktoré vypracovalo ministerstvo ešte v gescii SNS,“ uviedla strana v stanovisku.



Kabinet podľa strany pokračuje len v projekte Zelená nafta, ktorý sa týka podpory špeciálnych druhov plodín a chovu špeciálnych druhov hospodárskych zvierat. „Vedenie ministerstva nevymyslelo nič nové na podporu poľnohospodárov, potravinárov v tak často proklamovanej potravinovej sebestačnosti, čo by mal byť dokonca aj strategický cieľ Slovenska,“ dodala SNS.



Celkové výdavky pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sú na rok 2021 rozpočtované v sume 1,5 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.