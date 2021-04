SNS: Vládna koalícia šije reformu súdnej mapy horúcou ihlou

Bratislava 27. apríla (TASR) – Vládna koalícia šije reformu súdnej mapy horúcou ihlou. Tvrdí to mimoparlamentná SNS s tým, že reforma môže byť fatálnym zásahom do každodenného fungovania justičných orgánov. „Ohrozuje dostupnosť súdov, prokuratúr pre občanov, ktorí budú musieť pri súdnych konaniach cestovať do iných regiónov,“ uviedla SNS vo vyjadrení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



SNS však podotkla, že reforma súdnictva je potrebná. Pýta sa, či štát a rezort spravodlivosti pristupujú k tejto úlohe „po dostatočne hlbokej a profesionálnej analýze a či organizačne, technicky a najmä personálne dokážu zvládnuť potrebné procesy bez toho, aby na takýto experiment doplatili občania“.



Strana zdôrazňuje, že obdobie do plánovaného nadobudnutia plnej účinnosti reformy (júl 2022) je príliš krátke. Tiež upozorňuje, že menej súdov a senátov môže priniesť prieťahy súdnych konaní a následné sťažnosti na Ústavný súd SR. „Ide o naozajstnú reformu alebo iba o justičnú avantúru, pri ktorej ambície prevažujú nad profesionalitou?“ pýta sa strana.



Ministerstvo spravodlivosti SR avizuje, že hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Rezort momentálne vyhodnocuje pripomienky vznesené v medzirezortnom pripomienkovom konaní.