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SNS volá po stanovení lehoty medzi obvinením a obžalobou

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Na snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian

Danko zdôraznil, že SNS nechce stanovovať lehoty na súdne konania.

Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Koaličná SNS volá po stanovení lehoty medzi obvinením a obžalobou. Túto zmenu bude požadovať. Uviedol to líder národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko na stredajšej tlačovej konferencii.

Je veľký rozdiel obviniť a obžalovať. My chceme, aby policajné orgány v prípravnom konaní mali lehotu. Veď to nie je možné, aby tu niekto bol obvinený alebo obžalovaný tri, štyri, päť rokov a nevedel sa dostať na súd na pojednávanie,“ vyhlásil.

Danko zdôraznil, že SNS nechce stanovovať lehoty na súdne konania. „Má sa stanoviť lehota medzi obvinením a obžalobou alebo preverením skutku. Tá lehota podľa mňa by mala byť nie viac ako nejaká ročná, v osobitných prípadoch dvojročná,“ okomentoval s tým, že polícia musí začať intenzívne „makať.“
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