SNS: Výročie SNP je jeden z najvýznamnejších sviatkov v histórii SR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Výročie Slovenského národného povstania (SNP) je jeden z najvýznamnejších sviatkov v histórii Slovenskej republiky. TASR to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



"Je hanbou, ak sú ešte medzi nami ľudia, ktorí nedokážu položiť vence hrdinom SNP. Vyjadrujeme česť ich pamiatke a súčasne sme hlboko sklamaní z nedôstojného priebehu osláv SNP," priblížila s tým, že SNS si spolu so všetkými kandidátmi do parlamentných volieb, ako aj funkcionármi pripomenula pamiatku Povstania kladením vencov k pamätníku SNP.