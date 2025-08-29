Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SNS: Výročie SNP pripomína Slovákom dlh voči predošlým generáciám

Na snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. augusta (TASR) - Výročie Slovenského národného povstania (SNP) pripomína Slovákom dlh voči predošlým generáciám. Uviedla to Slovenská národná strana (SNS) pri príležitosti 81. výročia povstania.

„Voči našim predkom – dedom a pradedom – vieme tento morálny dlh splácať neustálou prácou a vytrvalým presadzovaním hodnôt, ako sú láska a najmä zodpovednosť voči budúcim generáciám, aj keď neraz dostávame späť tvrdé údery,“ skonštatovala strana. SNS je podľa vlastných slov ukotvená v národných hodnotách a ďakuje všetkým, ktorí medzi ľuďmi šíria národné povedomie a tieto hodnoty ďalej.

Strana zároveň uviedla, že podporuje mier a odmieta posielanie zbraní do konfliktných zón, akou je napríklad aj Ukrajina.
.

