< sekcia Slovensko
SNS vyzvala prezidenta, aby pri cestách neodmietal na palube vládu
Ministerka kultúry na sociálnej sieti informovala, že sa zúčastnila na festivale Slovak Heritage v New Jersey v USA. Na festivale sa zúčastnil aj Pellegrini, ktorý je v USA na pracovnej ceste.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby pri svojich zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. SNS to uviedla na sociálnej sieti. Líder strany Andrej Danko novinárom v parlamente povedal, že útok na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) v súvislosti s jej cestou do Spojených štátov amerických nie je seriózny.
„Ministri majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky namiesto toho, aby boli nútení kupovať drahé komerčné letenky,“ uviedla SNS.
Situácia v súvislosti s cestou Šimkovičovej podľa Danka vznikla v dôsledku toho, že prezident „odmieta na svoju palubu lietadla brať ministrov slovenskej vlády“. Dankovi je ľúto útoku na ministerku kultúry, ktorá je podľa jeho slov v tom „nevinne a bezbranne“.
Ministerka kultúry na sociálnej sieti informovala, že sa v nedeľu (21. 9.) zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey v USA. Na festivale sa zúčastnil aj Pellegrini, ktorý je v USA na pracovnej ceste. Nadácia Zastavme korupciu ešte v piatok (19. 9.) na sociálnej sieti informovala, že medzi objednávkami Ministerstva kultúry SR sú aj letenky do New Yorku pre Šimkovičovú a šéfku odboru komunikácie rezortu Petru Demkovú. Ministerstvo ich malo objednať za takmer 16.000 eur.
„Ministri majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky namiesto toho, aby boli nútení kupovať drahé komerčné letenky,“ uviedla SNS.
Situácia v súvislosti s cestou Šimkovičovej podľa Danka vznikla v dôsledku toho, že prezident „odmieta na svoju palubu lietadla brať ministrov slovenskej vlády“. Dankovi je ľúto útoku na ministerku kultúry, ktorá je podľa jeho slov v tom „nevinne a bezbranne“.
Ministerka kultúry na sociálnej sieti informovala, že sa v nedeľu (21. 9.) zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey v USA. Na festivale sa zúčastnil aj Pellegrini, ktorý je v USA na pracovnej ceste. Nadácia Zastavme korupciu ešte v piatok (19. 9.) na sociálnej sieti informovala, že medzi objednávkami Ministerstva kultúry SR sú aj letenky do New Yorku pre Šimkovičovú a šéfku odboru komunikácie rezortu Petru Demkovú. Ministerstvo ich malo objednať za takmer 16.000 eur.