SNS vyzvala Šaška, aby nezakazoval jednorazové elektronické cigarety

Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: TASR- Jakub Kotian

Takýto zákaz by podľa SNS posilnil cezhraničný obchod v okolitých krajinách a SR by prišla o približne 50 miliónov eur ročne na daniach.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Koaličná SNS vyzvala ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet. Strana takýto návrh nepodporí. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie SNS Zuzana Škopcová.

„Minister zdravotníctva sa namiesto riešenia skutočných problémov v zdravotníctve venuje sekundárnym témam, keď plánuje na najbližšom rokovaní vlády predložiť návrh na ich zákaz. SNS odmieta akýkoľvek lobistický návrh, ktorý by zlikvidoval malých slovenských výrobcov a zároveň posilnil veľké zahraničné spoločnosti,“ vyhlásila Škopcová.

Zároveň uviedla, že žiadny členský štát Európskej únie nepostupuje rovnako ako šéf rezortu zdravotníctva. Takýto zákaz by podľa nej posilnil cezhraničný obchod v okolitých krajinách a SR by prišla o približne 50 miliónov eur ročne na daniach.

„SNS verí, že minister Kamil Šaško nechce dopadnúť ako minister Rudolf Huliak, ktorý presadzoval nepopulárnu novelu zákona o hazarde napriek nesúhlasu odbornej i politickej verejnosti,“ doplnila Škopcová s tým, že mu SNS odporúča, aby sa namiesto zákazov venoval záchrannému systému či nemocniciam. Predaj tabakových výrobkov má byť pod štátnou kontrolou, avšak prohibícia podľa strany nikdy nič nevyriešila.
