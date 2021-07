SNS vyzýva B. Kollára, aby nezavádzal verejnosť pri zmene Ústavy

Prečítajte si aj: Boris Kollár chce na júlovej schôdzi presadiť zmenu legislatívy



Bratislava 8. júla (TASR) - Mimoparlamentná SNS tvrdí, že predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) zavádza, keď hovorí, že do programu júlovej schôdze parlamentu zaradí návrh na zmenu Ústavy SR v súvislosti s referendom. Strana Kollára zároveň vyzvala, aby podal rovno návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.tvrdí SNS. Ak by šéf parlamentu podal návrh na skrátenie volebného obdobia NR SR, ako ho SNS vyzýva, podľa slov strany by sa tak nemuselo ani konať referendum.podotkla SNS a poukázala na situáciu na hraniciach.Predseda parlamentu na sociálnej sieti informoval, že chce zaradiť na júlovej mimoriadnej schôdzi cez procedurálny návrh zmeny legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách.uviedol. Hovorí, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu (ÚS) SR a prezidentky Zuzany Čaputovej. Referendum by podľa neho mohlo byť na jeseň.Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.