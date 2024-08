SNS vyzýva M. Šimečku, aby sa vzdal funkcie podpredsedu NRSR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Koaličná SNS vyzýva predsedu opozičného PS Michala Šimečku, aby sa bezodkladne vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Je podľa strany preukázané, že mal osobný záujem na odložení novely zákona o Fonde na podporu umenia. Súčasne vyzýva na postúpenie všetkých zistení príslušným orgánom tak, aby bola v prípade zlyhania vyvodená zodpovednosť. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



"SNS sa obráti na Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS, ministerka kultúry, pozn. TASR), aby vykonala všetky možné kontroly vo vzťahu k vedeniu Fondu na podporu umenia. Ďalej, aby preskúmala záhadné skutočnosti, že peniaze vo vzťahu k partnerke Šimečku, ako aj k nadácii Milana Šimečku boli záhadne schvaľované v auguste tohto roka," uviedla Škopcová.



Šéf PS by mal podľa SNS priznať, že jeho partnerka a mama v minulosti poberali financie z daného fondu. Tvrdí, že tieto informácie sú dostupné z verejných dokumentov. "Rodinkárstvo nemá čo robiť vo vyspelej demokracii a uprednostňovanie rodinných príslušníkov pri čerpaní verejných financií musí byť preskúmané všetkými príslušnými orgánmi," skonštatovala strana.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok informoval, že na koaličnej rade na budúci týždeň oficiálne predloží návrh na odvolanie Šimečku z postu podpredsedu NR SR. Fico poukázal na to, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. Nadácie podľa neho môžu pokračovať v činnosti, ale nie z prostriedkov štátu.



Šimečka reagoval, že ide o chabý útok na opozíciu vedený cez jeho rodinu, ktorá vo verejnom priestore pôsobí desaťročia. Označil to za zastierací manéver a pomstu za opozičnú prácu.