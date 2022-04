SNS vyzýva premiéra, aby pre presun systému S-300 podal demisiu

Bratislava 8. apríla (TASR) - Mimoparlamentná SNS vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby okamžite odstúpil zo svojho postu. Dôvodom je darovanie protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Heger je podľa SNS prvým premiérom v histórii republiky, ktorý s vládou bezprecedentne ohrozil bezpečnosť Slovenska.



"Je to najväčší podvod voči občanom Slovenskej republiky, aký mohol ústavný činiteľ spáchať. Dovolil vyviezť protivzdušný systém S-300 na Ukrajinu. Hodnota systému S-300 je niekoľko 100 miliónov eur," skonštatovala strana. Tvrdí, že nakladať so systémom mimo územia SR je v rozpore so všetkými medzinárodnými záväzkami.



"Dodávanie ťažkých zbraňových systémov je dobrodružstvom, na ktoré táto vláda nemala žiaden mandát," poznamenala SNS.



Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300, potvrdil v piatok premiér. Vyhlásil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ubezpečil tiež, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená dodatočným systémom protiraketovej obrany zo strany našich spojencov.