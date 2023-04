SNS vyzýva prezidentku, aby bezodkladne menovala úradnícku vládu

Bratislava 15. apríla (TASR) - Mimoparlamentná SNS vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby bezodkladne menovala úradnícku vládu. V opačnom prípade podľa nej hrozí prepad stámiliónov eur z plánu obnovy, určených na výstavbu nových nemocníc. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



Strana poukázala na to, že v žiadnej krajine predseda vlády tak dlho nezastával funkciu ministra zdravotníctva a zároveň ministra financií. "Problémy Slovákov sa neriešia a vznikajú komické situácie, kedy predseda vlády Eduard Heger, ktorý je poverený riadením ministerstva financií a súčasne ministerstva zdravotníctva, sa dostáva do kompetenčných sporov, kedy ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že nedokáže stavať Rázsochy kvôli nesúčinnosti ministerstva financií," skonštatovala.



Hlava štátu hrá podľa SNS politické hry. Zdôraznila, že sa nezbaví zodpovednosti za škody, ktoré vznikajú jej nečinnosťou. "Jediným krokom je menovanie úradníckej vlády tak, aby tento chaos a anarchia na Slovensku skončili, aby sme sa dostali čo najskôr k európskym peniazom," uviedla strana.



Prezidentka Zuzana Čaputová opakovane hovorí, že je pripravená vymenovať úradnícku vládu, ak dôjde k zásadnému zlyhaniu dočasne poverenej vlády. Taktiež uviedla, že jej vymenovanie by nebolo pre Slovensko najlepším riešením s ohľadom na vyjadrenia politikov, ktorí tvrdia, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu.