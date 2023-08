SNS vyzýva prezidentku, aby Slovákom nepovoľovala službu na Ukrajine

Bratislava 6. augusta (TASR) - Mimoparlamentná SNS vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby už neudeľovala povolenie Slovákom slúžiť v ukrajinskej armáde. Považuje to za bezpečnostné riziko a ohrozenie všetkých. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



"Prezidentka sa rozhodla riskovať a umožnila deviatim slovenským občanom vstúpiť do konfliktu s Ruskou federáciou," konštatuje SNS s tým, že Rusko a Ukrajina si konflikt musia vyriešiť sami a Slováci by doň vstupovať nemali.



SNS avizuje, že v budúcnosti navrhne zákon, ktorým okamžite zanikne občianstvo SR tým, ktorí budú slúžiť v cudzom vojsku so slovenským pasom. Označuje to za bezpečnostné riziko pre všetkých. "Je logické, že takíto občania by mali okamžite stratiť slovenské občianstvo," odkazuje SNS.



Prezidentka povolila službu v ukrajinskej armáde dosiaľ deviatim Slovákom. Od 24. februára 2022 do 2. augusta 2023 vydala celkovo 35 rozhodnutí, z toho deväť povoľujúcich a 26 nepovoľujúcich výkon vojenskej služby v Ozbrojených silách Ukrajiny.



Službu v cudzích ozbrojených silách musí podľa zákona o brannej povinnosti povoliť prezident SR. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, vyjadriť sa k nej musia rezorty obrany, vnútra a zahraničných vecí.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine vyzval "všetkých, ktorí sa chcú pridať k obrane Ukrajiny, Európy a sveta", aby prišli bojovať po boku Ukrajincov.