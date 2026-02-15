Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. február 2026Meniny má Pravoslav
< sekcia Slovensko

SNS vyzýva Smer-SD, aby prijímal zákony pre ľudí

.
Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: TASR- Jakub Kotian

TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (obaja Smer-SD), aby sa zamerali na prijímanie zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom. Koaličná strana to uviedla v reakcii na nedeľnú tlačovú konferenciu predstaviteľov Smeru-SD. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

SNS v stanovisku skonštatovala, že práve Smer-SD má už dva roky pod kontrolou Ministerstvo spravodlivosti SR, no premiér i podpredseda parlamentu „každú nedeľu“ vyhlasujú, že spravodlivosť na Slovensku je v zlom stave.

Ide však len o opakovanú kritiku vlastného rezortu a konštatovanie, že ministerstvo nie je riadené tak, ako by malo byť. Predseda vlády má pritom plné nástroje na to, aby jeho nominant na poste ministra spravodlivosti Boris Susko pripravil komplexnú reformu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorú Slovensko potrebuje,“ uviedla SNS s tým, že je nepochopiteľné, prečo Smer-SD organizuje tlačové konferencie k téme, ktorú môže vyriešiť vlastným rozhodnutím.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar by sa mal podľa SNS zamyslieť nad tým, prečo opakovane otvára túto problematiku a verejne znáša výhrady, keď takéto vystúpenia len prehlbujú frustráciu z nečinnosti vlády. „Smer-SD zabúda, že má moc meniť zákon o kajúcnikoch, a že už nie je v opozícii,“ skonštatovala SNS.

Premiér Robert Fico v nedeľu v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, uviedol, že najvhodnejším riešením by bolo úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Označil ho za nedôveryhodný a v súčasnej podobe za absolútne neakceptovateľný.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom