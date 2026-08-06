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SNS vyzýva T. Tarabu, aby navrhol zrušenie uznesení k zonáciám
Vláda začiatkom júla schválila zonácie štyroch národných parkov - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby bezodkladne inicioval zvolanie vlády SR a navrhol zrušenie uznesení, ktoré súvisia so zonáciami národných parkov (NP). TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová v reakcii na vyjadrenia štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu, podľa ktorého mu Európska komisia (EK) pri zonáciách dala za pravdu a naďalej sú tak ohrozené peniaze z plánu obnovy. Taraba tvrdenia Kuffu označil za fabulácie.
Minister podľa strany už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia Kuffu, ktorý je odborníkom v predmetnej oblasti. Mieni, že riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov. „EK osobitne upozornila, že uznesenia vlády, ako aj ustanovenia vyplývajúce z uznesenia vlády, musia byť bezodkladne upravené tak, aby boli odstránené akékoľvek pochybnosti, ktoré súvisia so vzťahom národných parkov a štátnych Lesov SR,“ uviedla Škopcová.
Národniari tvrdia, že dlhodobo upozorňovali na problémy, ktoré sú obsiahnuté v zonácii v prospech vybraných subjektov, ako aj na neriešenie vzťahov súvisiacich s náhradou škôd vo vzťahu k ľuďom, ktorí podnikajú na predmetných územiach. „SNS je presvedčená, že Taraba musí urobiť všetko pre to, aby bezodkladne zabránil ohrozeniu 450 miliónov eur, ktoré môže Slovenská republika v najbližšom období stratiť,“ povedala Škopcová.
Komisia podľa SNS konštatovala, že ciele reformy národných parkov sú oslabené. Preto požiadala o bezodkladné vysvetlenie a potvrdenie toho, že míľniky budú naďalej plnené. „Veríme, že minister nepodcení túto výhradu EK a urobí všetko pre to, aby škoda SR nevznikla,“ podotkla hovorkyňa. Zároveň SNS plne podporuje Kuffu v jeho stanovisku vo vzťahu k ministrovi životného prostredia a verí, že Taraba v budúcnosti nebude konať svojvoľne bez porady so svojimi kolegami.
Kuffa v stredu (5. 8.) informoval, že mu EK dala za pravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Zopakoval, že zonácie sú urobené „príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu“.
Ministerstvo životného prostredia a agrorezort podľa Tarabu finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré má odpovedať na otázky EK. „Po podpise memoranda bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy SR nebudú mať žiadnu správu nikde, na žiadnych územiach. Až vtedy sa my vieme s EK o tom baviť,“ poznamenal. Pracovná komunikácia s Komisiou prebieha podľa Tarabu na dennej báze.
Vláda začiatkom júla schválila zonácie štyroch národných parkov - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy. Schválené zonácie podľa Kuffu negujú ich reformu, pričom kritizoval uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostali ako pripomienka. Tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy NP, ale ostávajú v podstate pod Lesmi SR, čo od začiatku EK avizovala ako problematické pri platbe v súvislosti s reformou NP. Taraba zopakoval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. Výhrady považuje za snahu ovládnuť národné parky súkromnými ťažiarskými firmami.
Minister podľa strany už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia Kuffu, ktorý je odborníkom v predmetnej oblasti. Mieni, že riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov. „EK osobitne upozornila, že uznesenia vlády, ako aj ustanovenia vyplývajúce z uznesenia vlády, musia byť bezodkladne upravené tak, aby boli odstránené akékoľvek pochybnosti, ktoré súvisia so vzťahom národných parkov a štátnych Lesov SR,“ uviedla Škopcová.
Národniari tvrdia, že dlhodobo upozorňovali na problémy, ktoré sú obsiahnuté v zonácii v prospech vybraných subjektov, ako aj na neriešenie vzťahov súvisiacich s náhradou škôd vo vzťahu k ľuďom, ktorí podnikajú na predmetných územiach. „SNS je presvedčená, že Taraba musí urobiť všetko pre to, aby bezodkladne zabránil ohrozeniu 450 miliónov eur, ktoré môže Slovenská republika v najbližšom období stratiť,“ povedala Škopcová.
Komisia podľa SNS konštatovala, že ciele reformy národných parkov sú oslabené. Preto požiadala o bezodkladné vysvetlenie a potvrdenie toho, že míľniky budú naďalej plnené. „Veríme, že minister nepodcení túto výhradu EK a urobí všetko pre to, aby škoda SR nevznikla,“ podotkla hovorkyňa. Zároveň SNS plne podporuje Kuffu v jeho stanovisku vo vzťahu k ministrovi životného prostredia a verí, že Taraba v budúcnosti nebude konať svojvoľne bez porady so svojimi kolegami.
Kuffa v stredu (5. 8.) informoval, že mu EK dala za pravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Zopakoval, že zonácie sú urobené „príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu“.
Ministerstvo životného prostredia a agrorezort podľa Tarabu finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré má odpovedať na otázky EK. „Po podpise memoranda bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy SR nebudú mať žiadnu správu nikde, na žiadnych územiach. Až vtedy sa my vieme s EK o tom baviť,“ poznamenal. Pracovná komunikácia s Komisiou prebieha podľa Tarabu na dennej báze.
Vláda začiatkom júla schválila zonácie štyroch národných parkov - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy. Schválené zonácie podľa Kuffu negujú ich reformu, pričom kritizoval uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostali ako pripomienka. Tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy NP, ale ostávajú v podstate pod Lesmi SR, čo od začiatku EK avizovala ako problematické pri platbe v súvislosti s reformou NP. Taraba zopakoval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. Výhrady považuje za snahu ovládnuť národné parky súkromnými ťažiarskými firmami.