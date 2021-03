SNS: Zrušenie maturít poškodí najmä absolventov SOŠ

Bratislava 23. marca (TASR) - Rýchle rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) bez konzultácie s odborníkmi z praxe poškodí najmä absolventov stredných odborných škôl (SOŠ). V reakcii na zrušenie maturitných skúšok to uviedla mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS). TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.



"Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou malo až doteraz svoju váhu a opodstatnenosť. Skúška dospelosti posúvala študenta buď do praxe, alebo na ďalšie štúdium na vysokej škole. Pandémia a opatrenia s ňou súvisiace vniesli chaos aj do tejto sféry," uvádza SNS. Tvrdí, že rozhodnutiu ministra školstva ešte nedávno predchádzali vyjadrenia o normálnom konaní maturitných skúšok.



SNS tvrdí, že vzhľadom na pandémiu ponúkli žiakom na praktickú časť odbornej skúšky obhajobu projektu. "Mnohí na nich pracovali celý rok. Koncom marca ich mali odovzdať v škole na posúdenie oponentom z praxe. Kým na gymnáziách, najmä u humanitných predmetov, je vcelku pochopiteľné vytvorenie priemeru známok, odborná škola je úplne iná. Kladie veľký dôraz na praktické vyučovanie s rovnako veľkým podielom učiteľa a majstra odbornej výchovy," upozorňuje SNS. Zručnostiam sa podľa nich dištančnou formou nedá naučiť. Národniari poznamenali, že rozhodnutie ministra poškodí nielen absolventov praktických odborov, ale aj zamestnávateľov.



Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, rovnaký postup zvolil aj vlani.