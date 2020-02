Földes: Istanbulský dohovor nemá traumatizovať spoločnosť

Bratislava 14. februára (TASR) - Istanbulský dohovor nemá traumatizovať spoločnosť. Hlavným dôvodom jeho prijatia je zvýšiť ochranu obetí násilných trestných činov. Vo svojom stanovisku to uvádza Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).



"Odmietanie prijatia Istanbulského dohovoru má reálne obete, ktoré štát nedokázal ochrániť. Znova preto vyzývame na slušný a odborný diskurz o rodovo podmienenom násilí na ženách a nešírení dezinformácií o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu," vyhlásil Tomáš Földes, dočasne poverený výkonom funkcie Výkonného riaditeľa SNSĽP.



Národné stredisko poukázalo na to, že ešte v roku 2018 odporúčalo Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR viesť dialóg o Istanbulskom dohovore a bojovať tak proti dezinformačným kampaniam, ktoré sprevádzajú jeho ratifikáciu.



Úlohou dohovoru podľa SNSĽP nie je rozvrat tradičnej rodiny ani indoktrinácia LGBTI lobby a má napomôcť k vytvoreniu takej spoločnosti, kde sa ženy a dievčatá nebudú cítiť ohrozené násilím. "Od štátov vyžaduje, aby dôsledne sankcionovali rôzne formy násilia: fyzické, psychické a sexuálne násilie vrátane znásilnenia, nebezpečné prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov či nútené prerušenie tehotenstva," dodalo SNSĽP.



Vláda tento týždeň vyslovila nesúhlas s Istanbulským dohovorom a navrhuje NR SR, aby postupovala rovnako. Aj touto témou by sa mali poslanci zaoberať na mimoriadnej schôdzi v utorok 18. februára.