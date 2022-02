Stredisko ľudských práv podporuje posilňovaciu dávku pre tínedžerov

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) apeluje na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby čo najskôr povolilo očkovanie neplnoletých tínedžerov posilňovacou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Argumentuje, že niektorým z nich uplynie začiatkom marca skrátená deväťmesačná lehota platnosti očkovania.



"Tínedžeri, ktorým sa skončí platnosť očkovania v marci, tak pri vstupe do prevádzok, v ktorých sa vyžaduje režim OP+, budú potrebovať negatívny test na ochorenie COVID-19," upozornilo stredisko s tým, že povinnosť testovania môže byť pre nich finančne náročná.



Posilňovacia dávka pre túto vekovú kategóriu ešte nie je schválená Európskou liekovou agentúrou. "Stredisko týmto apeluje na MZ SR, aby čo najskôr vydalo vlastné odporúčanie, ktorým povolí očkovanie osôb od 12 do 18 rokov posilňovacou (booster) dávkou s cieľom zabezpečiť týmto osobám vstup do vybraných prevádzok, na ktoré sa vzťahuje režim OP+ a predísť tak možnému menej priaznivému zaobchádzaniu s touto skupinou osôb," zdôraznili.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od februára skracuje platnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 z jedného roka na deväť mesiacov. Tieto zmeny sa dotýkajú viacerých vyhlášok, od 4. februára aj vyhlášky k režimu na hraniciach.