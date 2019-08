SNSĽP: Na Slovensku chýbajú súdni znalci z pedopsychiatrie

Na konferencii, ktorá sa konala cez víkend, pedopsychiatri a detskí psychológovia upozornili na problém, ktorý sa dotýka nielen ich profesionality, ale aj ochrany ich osobnostných práv.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Na Slovensku je málo súdnych znalcov v oblasti pedopsychiatrie a detskej psychológie. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) o tom informovalo na svojej konferencii, kde sa odborníci venovali zneužívaniu, týraniu a zanedbávaniu detí. Súdni znalci v tejto oblasti sú vedení v zozname a mnoho z nich zvažuje vyčiarknutie z neho vzhľadom na svoju preťaženosť a nedostatočnú ochranu pri výkone znaleckej činnosti.



Na konferencii, ktorá sa konala cez víkend, pedopsychiatri a detskí psychológovia upozornili na problém, ktorý sa dotýka nielen ich profesionality, ale aj ochrany ich osobnostných práv. Odborníci hovorili o tom, že sa im rodičia vyhrážajú z dôvodu, že sa im nepáči vypracovaný znalecký posudok na ich dieťa. "Nie je možné, aby v demokratickej spoločnosti a v najlepšom záujme dieťaťa spoločnosť tolerovala akékoľvek vyhrážanie sa na adresu pedopsychiatrov a detských psychológov, ktorí vysoko odborne pristupujú k svojej práci," uvádza Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.



Odborníci čelia verbálnym útokom, ale aj veľkému množstvu sťažností, žalobám na ochranu osobnosti a trestným oznámeniam. "Ministerstvo spravodlivosti SR by uvedenému problému malo venovať zvýšenú pozornosť a vytvoriť také podmienky pre činnosť znalcov, aby sa zvýšil záujem odborníkov stať sa znalcom, a zabezpečiť ich zvýšenú ochranu pri výkone ich funkcie," tvrdí stredisko.



Výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová hovorí, že je pre ňu neprípustné a neakceptovateľné, aby v súdnych konaniach bol záujem rodičov postavený nad záujem dieťaťa.



"Súdy by nemali ignorovať závery pedopsychiatra, ktorý má dieťa v liečebnej starostlivosti, a mali by súdnych znalcov počas výsluchu chrániť pred neodôvodnenými útokmi zo strany účastníkov sporu na pojednávaní,“ povedala Szabová.



Slovenské národné stredisko pre ľudské práva tiež odporúča, aby sa zabezpečilo kontinuálne povinné vzdelávanie súdnych znalcov, nevyhnutné je interdisciplinárne vzdelávanie a pravidelná výmena skúseností medzi súdnymi znalcami, sociálnymi pracovníkmi, sudcami, prokurátormi, policajtmi či advokátmi.