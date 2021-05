SNSLP: Nevzatie správy ombudsmanky na vedomie je prejavom neúcty

Bratislava 7. mája (TASR) – Nevzatie správy verejnej ochrankyne práv Márii Patakyovej na vedomie v parlamente je prejavom neúcty k ochrane ľudských práv. Uviedlo to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) s tým, že stojí za ombudsmankou, oceňuje jej prácu a vyhradzuje sa voči prejavom neúcty zo strany Národnej rady SR.



SNSLP poukazuje, že v minulosti sa prezentácii správy ombudsmanky nevenovala „náležitá pozornosť zo strany Národnej rady SR". „Pri prezentácii tohtoročnej správy ukázali viacerí poslanci a poslankyne takú úroveň neúcty voči ochrane ľudských práv, aká by vo vyspelej demokratickej spoločnosti nemala mať miesto," konštatuje stredisko.



Dodáva, že v čase, keď je v spoločnosti zvýšená úroveň citlivosti na porušovanie ľudských práv, vyznieva nevzatie správy na vedomie ako jasný prejav arogancie moci. Stredisko preto apeluje na všetkých poslancov, aby si uvedomili dôležitosť signálov, ktoré vysielajú spoločnosti. „Nezávislé inštitúcie sú základným stavebným prvkom demokratickej spoločnosti a dôležitou súčasťou systému bŕzd a protiváh. Je úlohou volených zástupcov a zástupkýň tieto inštitúcie rešpektovať a chrániť tak ich nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti," uzavrelo SNSLP.



Pandémia ochorenia COVID-19 zvýšila podľa strediska citlivosť spoločnosti na porušovanie ľudských práv. „Táto skutočnosť sa odrazila nielen na zvýšenom záujme širokej verejnosti a médií o tému ľudských práv a základných slobôd, ale aj v počte podaných podnetov na porušenie týchto práv do rúk nezávislých inštitúcií," tvrdí SNSLP. Zvýšený počet podnetov podľa strediska indikuje, že niektoré protipandemické opatrenia mohli predstavovať zásah do ľudských práv a základných slobôd. Viacerými sa v súčasnosti zaoberá Ústavný súd SR.



Ombudsmanka v správe upozornila na to, že viaceré opatrenia v dôsledku pandémie zamerané na ochranu verejného zdravia zasiahli do ľudských práv a slobôd. V súvislosti s pandémiou riešila podnety súvisiace s právom na vzdelanie, ale aj striedavej starostlivosti a realizácie styku rodičov s deťmi počas nej. Z prítomných 117 poslancov hlasovalo za len 58 a jeden nehlasoval, proti boli deviati poslanci a 49 sa zdržali.