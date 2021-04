Výberové konanie na sudcov najvyššieho súdu nie je protiústavné

Bratislava 6. apríla (TASR) – Právna úprava výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR nie je protiústavná ani diskriminačná. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) to uviedlo v odbornom vyjadrení k právnej veci namietanej diskriminácie sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR.



„Hodnotiace závery akcentujú podstatu výberového konania a princíp rovnosti príležitostí. Zákonné podmienky výberového konania majú svoje opodstatnenie a stredisko ich považuje za legitímne,“ spresnilo s tým, že analyzované ustanovenia upravujú rovnaké podmienky uchádzania sa o miesta sudcov NSS SR pre všetkých, ktorí spĺňajú zákonné podmienky.



SNSĽP zdôraznilo, že sudcov správneho kolégia NS SR takáto úprava nepoškodzuje, nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje. „Diskriminačný dôvod, o ktorý dotknutí sudcovia opierajú svoju argumentáciu – funkcia sudcu, respektíve v porovnaní s inými uchádzačmi ich povolanie, nie je výslovne upraveným, tzv. chráneným dôvodom v zmysle článku 12 ods. 2 Ústavy,“ dodali.



Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov NSS SR sa má uskutočniť od 7. apríla. Súdna rada SR by mala vyberať z 31 uchádzačov, z toho štyria sú momentálne sudcami správneho kolégia NS SR. Verejné vypočutie uchádzačov potrvá do 14. apríla. Hlasovanie a vyhlásenie výsledku výberového konania sa má uskutočniť 15. apríla o 15.00 h.