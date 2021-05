SNSĽP: Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania

Bratislava 5. mája (TASR) - Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Myslí si to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Stredisko sa už s otázkou ich možnej priorizácie obrátilo na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, hovorí o opomenutí tejto rizikovej skupiny.



"Napriek tomu, že očkovanie tehotných žien je v súčasnej dobe možné, považuje stredisko za nevyhnutné vyriešiť otázku možného uprednostnenia tejto skupiny, a to vzhľadom na rizikovosť tehotenstva z dôvodu možného ťažšieho priebehu ochorenia," uvádza SNSĽP.



Stredisko si podľa vlastných vyjadrení uvedomuje potrebu opatrnosti pri riešení otázky očkovania tehotných žien zodpovednými orgánmi. Považuje však za dôležité, aby tým ženám, ktoré sa v tehotenstve chcú dať zaočkovať, bolo očkovanie sprístupnené. A to v súlade s princípom rovnosti a nediskriminácie, tak ako iným rizikovým skupinám obyvateľstva.