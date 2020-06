Földes: Legislatívnym zmenám musí predchádzať odborný diskurz

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) upozorňuje na nebezpečné legislatívne snahy potláčať práva žien a obmedzenie prístupu k bezpečnej forme interrupcií. Reagovalo tak na iniciatívu viacerých poslancov, ktorí opätovne predkladajú novely interrupčného zákona do Národnej rady (NR) SR. Stredisko sa obáva, že obmedzenie prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva bude mať za následok nárast nelegálnych a nebezpečných zákrokov či zvýšenie potratovej turistiky do zahraničia.



Stredisko skonštatovalo, že hoci návrhy uvádzajú ako svoj cieľ prispieť k ochrane života od počatia, neuvedomujú si následky na životy žien. Podotklo, že takéto obmedzenia môžu prispieť aj k zhoršeniu fyzického i duševného zdravia žien a ich blízkych. Pripustilo, že zákon o umelom prerušení tehotenstva aj aktuálna úprava utajeného pôrodu majú medzery a je potrebné ich novelizovať. Podotklo však, že podobne ako verejná ochrankyňa práv, komisárka Rady Európy pre ľudské práva a ďalšie inštitúcie považuje ochranu nenarodeného plodu v súčasnom znení zákona za dostatočnú.



Prípadnú potrebu novelizácie vníma stredisko najmä v nutnosti odstránenia diskriminácie žien z tretích krajín, žien do 35 rokov a žien, ktoré nerodili aspoň dvakrát. Podobne to vníma aj pri zvyšovaní právnej istoty neplnoletých žien.



"Hoci žijeme v parlamentnej demokracii, ktorá garantuje pluralitu názorov, povinnosťou všetkých poslancov a poslankýň je vykonávať svoj mandát v prospech ochrany práv všetkých, nielen svojich voličov," vyhlásil Tomáš Földes, ktorý je dočasne poverený ako výkonný riaditeľ strediska. Dodal, že legislatívnym zmenám musí predchádzať dostatočný odborný, postojovo vyvážený diskurz, rešpektujúci hodnoty ľudskosti, rovnosti a ochrany základných práv.



Stredisko poukázalo na viaceré nedostatky, ktoré mal zistiť jeho minuloročný prieskum. Napríklad to, že nie všetky zdravotnícke zariadenia oprávnené na vykonanie interrupcie ju aj vykonávajú. Často podľa strediska nejde o výhrady vo svedomí, ale o neobjektívne rozhodnutie manažmentu, čo podľa neho môže prispieť k zhoršeniu regionálnej dostupnosti bezpečného potratu. Doplnilo, že niektoré zdravotnícke zariadenia vykonávajú zákroky na žiadosť ženy len v prípade, ak je prítomná aj zdravotná kontraindikácia. V prípade zákroku do 12. týždňa tehotenstva to stredisko považuje za diskrimináciu.