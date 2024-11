VIDEO: So 76 poslancami sa podľa premiéra dlhodobo vládnuť nedá

Bratislava 30. novembra (TASR) - So 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá. Vo videu na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že ho mrzia "obrázky z parlamentu". Je podľa neho potrebné hľadať racionálne riešenie, ako umožniť nezávislým poslancom okolo Rudolfa Huliaka podiel na výkone moci a súčasne garantovať, že sa nebude meniť štruktúra vládnej koalície. Ako tvrdí, koaličná rada ponúkla dobrý recept, potrebná je však dobrá vôľa na strane SNS, ako aj poslancov okolo Huliaka.



Fico pripomenul, že jeho základnou úlohou je zabezpečiť funkčnosť vlády a ako predsedu najsilnejšej parlamentnej strany povinnosť urobiť všetko pre to, aby parlament, hoci aj s najtesnejšou väčšinou, dokázal schváliť rozpočet na budúci rok. Deklaruje však, že vláda je plne funkčná a prijíma dôležité rozhodnutia.



Fico okrem iného tiež zopakoval, že ako predseda vlády bude na pôde Európskej únie presadzovať suverénnu slovenskú zahraničnú politiku a obhajovať národno - štátne záujmy.



"Je obrovská škoda, že Česká republika a Poľsko nemajú v tomto čase záujem rozvíjať myšlienku V4, pretože náš spoločný hlas by bol ešte silnejší. Platí však, že len suverénne a dôrazné postoje vyvolávajú v Európe a vo svete rešpekt a možnosť dosiahnuť dobré výsledky pri obhajovaní našich záujmov," podotkol premiér.