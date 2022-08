PRIESKUM: So stavom svojho chrupu je spokojná len pätina Slovákov

Bratislava 24. augusta (TASR) - Vyše 80 percent Slovákov nie je spokojných so svojím chrupom, trápi ich zdravie zubov či ich tvar. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Starlynr, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1042 respondentov vo veku 18 až 65 rokov. Zber dát sa uskutočňoval od 13. do 16. augusta.



Prieskum ukázal, že spokojnosť so zdravím a zároveň s estetikou svojho chrupu prejavilo len takmer 20 percent opýtaných, menej spokojné sú ženy. Takmer polovicu respondentov trápi zdravie zubov, ako zápaly či častá kazivosť. S tvarom svojho chrupu je nespokojných vyše 13 percent respondentov. Oboje, teda zdravie aj tvar zubov, trápi zhruba pätinu Slovákov.



V súvislosti s liečbou krivých zubov vyše polovice respondentov zvažuje výber zubného strojčeka podľa jeho ceny. Pre 25 percent Slovákov je dôležitejšia celková dĺžka liečby a počet nevyhnutných kontrol u zubára. Necelú štvrtinu (23 percent) účastníkov prieskumu pri výbere zubného strojčeka najviac zaujíma jeho neviditeľnosť na zuboch a kvalita materiálu.