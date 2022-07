So zvládaním požiarov v Slovinsku pomôžu aj slovenskí vojaci a hasiči

Bratislava 21. júla (TASR) - Do 30 slovenských vojakov s vrtuľníkom UH 60M Black Hawk s hasiacim modulom a šesť hasičov s tromi vozidlami a cisternou nasadí Slovensko na pomoc so zvládaním požiarov v Slovinsku. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Vyslanie vojakov na účel humanitárnej pomoci vo štvrtok odsúhlasila vláda. "O tejto vážnej situácii ma v stredu (20. 7.) večer informoval slovinský minister obrany Marjan Šarec, ktorý na miesto vycestoval. Pre lesný požiar, ktorý sa rozšíril z Talianska do západnej oblasti Slovinska, už museli pristúpiť k evakuácii viacerých dedín," skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Pomoc do Slovinska vysiela aj rezort vnútra. Minister Roman Mikulec (OĽANO) deklaroval, že slovenskí hasiči sú slovinským kolegom plne k dispozícii. "Vyslaná posádka Hasičského a záchranného zboru v priebehu dnešného predpoludnia vyrazila na cestu, aby po pristátí vrtuľníka boli pripravení na súčinnosť a zásah," priblížil.



Ako pripomenul premiér Eduard Heger (OĽANO), slovenskí hasiči už minulý rok svojím nasadením pomohli obyvateľom Grécka ochrániť ich životy a majetky. "Verím, že ich odvaha a cenné skúsenosti opäť prispejú k tomu, aby sa situácia dostala čím skôr pod kontrolu," napísal na sociálnej sieti.



Príslušníci slovenských ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru budú v Slovinsku pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné.