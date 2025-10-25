Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota bude oblačná s prehánkami

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty vystúpia na 8 až 13 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Sobota: Polooblačno až oblačno, prehánky. Teploty 8 až 13 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 10 až 13 stupňov C.

Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.

Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 1 stupeň C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -3 stupne C.



Zdroj: meteo.sk
.

