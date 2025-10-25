< sekcia Slovensko
Sobota bude oblačná s prehánkami
Teploty vystúpia na 8 až 13 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. októbra (TASR) - Sobota: Polooblačno až oblačno, prehánky. Teploty 8 až 13 stupňov C.
Na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 10 až 13 stupňov C.
Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.
Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -3 stupne C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 10 až 13 stupňov C.
Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.
Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -3 stupne C.
Zdroj: meteo.sk