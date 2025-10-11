< sekcia Slovensko
Sobota bude prevažne oblačná s teplotami do 18 stupňov
Teploty vystúpia na 15 až 18 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Sobota: Prevažne oblačno. Teploty 15 až 18 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 17 až 20 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 13 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 6 stupňov C.
