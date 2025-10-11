Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Slovensko

Sobota bude prevažne oblačná s teplotami do 18 stupňov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Teploty vystúpia na 15 až 18 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. októbra (TASR) - Sobota: Prevažne oblačno. Teploty 15 až 18 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 17 až 20 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 13 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 6 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.





Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom